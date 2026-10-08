Evade dai domiciliari e viene sorpreso con la droga: arrestato Dovrà rispondere di evasione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestato un 27enne, per evasione e detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amerigo Vespucci, hanno notato l'uomo che, alla loro vista, si è disfatto di una bustina per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di 75 euro, suddivisi in banconote e monete di diverso taglio; gli operatori hanno, altresì, recuperato la bustina al cui interno sono stati rinvenuti 8 involucri di cocaina/crack.

Inoltre, dagli accertamenti eseguiti gli agenti hanno accertato che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.