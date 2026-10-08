Controlli della polizia a Portici e Sant'Antimo: ecco il bilancio Violazioni al codice della strada

Gli agenti del commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Portici.

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno identificato 227 persone, di cui 26 con precedenti, controllato 117 veicoli e contestato due violazioni del codice della strada.

Controlli anche a Sant’Antimo

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 220 persone, di cui 74 con precedenti di polizia, controllati 87 veicoli e contestata una violazioni del codice della strada.

Inoltre, gli operatori hanno controllato 3 attività commerciali e, in una di queste, hanno riscontrato la presenza di un lavoratore non in regola con relativa segnalazione all’Ispettorato del Lavoro. Infine, sono state controllate 2 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.