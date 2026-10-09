Spari nella notte a Napoli: 38enne ferito E' accaduto a Montecalvario: l'uomo ha precedenti di polizia

Ancora sangue nelle strade del centro di Napoli. Nella notte un uomo di 38 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco nel quartiere di Montecalvario, nella zona dei Quartieri Spagnoli.

Il fatto si è verificato intorno all'una della scorsa notte. L'allarme è scattato quando i sanitari del pronto soccorso dell'ospedale "Vecchio Pellegrini" hanno segnalato alla Sala Operativa la presenza di un uomo giunto con ferite d'arma da fuoco. La Polizia di Stato si è immediatamente recata presso la struttura sanitaria per i primi accertamenti.

Dai primi riscontri medici, la vittima presenta lesioni da proiettile agli arti inferiori. Nonostante le ferite riportate, l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, il 38enne è persona già nota alle forze dell'ordine e con precedenti di polizia. Restano da chiarire l'esatta dinamica dell'agguato, il luogo preciso in cui si sono svolti i fatti e il movente del ferimento. Le indagini sono attualmente in corso, affidate agli agenti di Polizia che stanno vagliando tutte le ipotesi e verificare l'eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona.