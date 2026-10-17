Lite in piazza, parte un colpo di pistola: minore ferito all'anca e alla coscia Svolta dopo cinque mesi di indagini della polizia a Napoli

La polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Napoli, su richiesta della Dda, nei confronti di un ragazzo, gravemente indiziato dei reati di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e di lesioni personali ai danni di un minore di anni 15, il tutto aggravato dall’utilizzo di modalità mafiose.

Secondo la ricostruzione degli investigatori della squadra mobile di Napoli, il 17 maggio scorso in Piazza Mercato, l’indagato, a seguito di un litigio avvenuto per futili motivi, avrebbe sparato un colpo di pistola, colpendo la vittima all’anca e alla coscia.

In particolare, l’attività d’indagine condotta anche attraverso l’attenta visione e acquisizione di diverse immagini tratte dai sistemi di videosorveglianza siti in Piazza Mercato nelle vicinanze del luogo dell’evento, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e individuare il presunto autore che è stato rintracciato nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 ottobre.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari ed il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, pertanto, da considerarsi presunta innocente fino a sentenza definitiva.