Ottaviano: controlli di polizia e carabinieri

Gli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, con il supporto dei militari dell’arma dei carabinieri e di personale della polizia locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio ad Ottaviano.
Nel corso dell’attività, gli operatori hanno identificato complessivamente 158 persone, di cui 33 con precedenti, controllato 82 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, contestato 4 violazioni del codice della strada e ritirato una patente di guida.
Inoltre, nei confronti di cittadino extracomunitario, è stato disposto l’accompagnamento presso un Cpr.
Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.