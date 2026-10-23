Scontri di piazza: perquisizioni della digos anche in Campania Operazione in varie città italiane a seguito delle manifestazioni del 17 e del 18 ottobre

Stamane su delega dell'autorità giudiziaria la polizia ha eseguito numerose perquisizioni domiciliari e personali a carico di circa 100 soggetti, di cui 51 minorenni, identificati nei gravi disordini del 17 e 18 ottobre scorsi.

Le operazioni, condotte dagli agenti delle digos, hanno interessato 18 città italiane.

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati telefoni cellulari, computer e altri dispositivi informatici, armi soft air, oggetti atti ad offendere, munizioni da guerra, armi da taglio, coltelli, manganelli telescopici, tirapugni, mazze, sfollagente, aste di alluminio, una balestra, taniche di plastica contenente benzina, indumenti per il travisamento, come passamontagna e scalda collo. Sono stati rinvenuti anche capi rubati nei negozi nel corso delle recenti manifestazioni.

Sono tuttora in corso da parte degli agenti delle digos accertamenti investigativi finalizzati all’identificazione di ulteriori soggetti coinvolti in condotte illecite.