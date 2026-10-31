Un uomo di 76 anni investito e ucciso da una moto mentre attraversa la strada Ennesima tragedia a Napoli: inutili i soccorsi, indaga la Polizia locale

Nella serata di ieri un grave incidente stradale è avvenuto in via Pietro Castellino, intorno alle 19:15, all'altezza del civico 155. Il punto è nel tratto alto della strada, in direzione via Antonio D'Antona. Un uomo di 76 anni, mentre stava completando l'attraversamento della carreggiata, è stato investito da un motociclo condotto da un uomo di 51 anni.

IL SOCCORSO E IL DECESSO

Le condizioni del pedone sono apparse subito molto gravi. È stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Cardarelli, dove alle 01:00 ne è stato constatato il decesso.

I RILIEVI DELLA POLIZIA LOCALE

Sul posto è intervenuta l'Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli, che ha eseguito i rilievi tecnici per ricostruire l'accaduto. Il motociclo è stato sequestrato e al conducente è stata ritirata la patente di guida. L'uomo è stato inoltre sottoposto agli accertamenti urgenti previsti dalla normativa, per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica.

LA SALMA E L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La salma è stata trasferita all'Istituto di Medicina Legale ed è a disposizione dell'Autorità giudiziaria per le determinazioni di competenza, compresa l'eventuale disposizione dell'esame autoptico.

LE INDAGINI

Le indagini dell'Infortunistica Stradale sono ancora in corso. Gli agenti stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e cercando eventuali testimoni, per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro.