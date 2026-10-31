"Che si fa per del buon vino!": carabinieri denunciano un 59enne Si rivede anche uno dei reati più iconici degli anni ottanta

E’ evaso per comprare una bottiglia di vino, peccato che sotto casa c’erano i carabinieri. Siamo a Casoria e i carabinieri della locale compagnia stanno setacciando le strade durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Il protagonista della vicenda è un 59enne. L’uomo è sottoposto alla misura della detenzione domiciliare e sta trascorrendo la serata – per ovvie ragioni - a casa. Ha pensato bene di prepararsi una bella cenetta a base di pesce.

Tutto perfetto, ma senza una piccola presenza fondamentale. Mancava il vino. “Qualche minuto, che sarà!”. L’uomo si fa coraggio e scende: corre al punto vendita più vicino, compra le bollicine e si dirige verso casa. Ad attenderlo, però, i carabinieri. Il 59enne viene beccato con le mani nel sacco, o meglio, con la bottiglia di vino tra le mani. Nelle tasche anche lo scontrino. I militari denunciano il 59enne per poi accompagnarlo nella sua abitazione, in tempo per la cena.

Durante i controlli verrà denunciato anche un 42enne. L’uomo è stato sorpreso con 53 pacchetti di sigarette contraffatte. Il 42enne dovrà rispondere di contrabbando, un reato che riporta alla memoria i mitici anni Ottanta, ma che evidentemente non è passato di moda.