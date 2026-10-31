In tasca la Cie con il microchip manomesso: denunciata una ragazza Controlli nella movida di Pomigliano d’Arco da parte dei carabinieri

Controlli nella movida di Pomigliano d’Arco per i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. I militari hanno denunciato una ragazza incensurata di 21 anni. Nella sua tasca la Cie con il microchip manomesso.

La giovane ha detto di non sapere cosa fosse successo, che probabilmente il documento elettronico si era danneggiato nella tasca ma il taglio era chirurgico e certosino.

Denunciato anche un 19enne perché sorpreso alla guida di un’auto senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Analoga sorte per un 41enne, anche lui alla guida senza patente mai conseguita. Durante il servizio sono state identificate 114 persone e controllati 64 veicoli.