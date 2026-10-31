IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Prove del nove Per gli azzurri ogni partita è una sfida col destino

Il Napoli di questi tempi vive di prove del nove. Che si confronti con squadre di bassa o di alta classifica, ogni partita è una sfida col destino. Fausto o infausto lo decide il risultato, visto che il gioco per lo più latita.

Contro il Monza gli azzurri hanno sofferto nel primo tempo, apparendo goffi e impacciati, per giocare in scioltezza nel secondo. A causare la maggior parte dei problemi iniziali è stata la scarsa intesa tra Gilmour e Anguissa e la serata non esattamente di grazia di McTominay.

Anche El Pampa Sosa è d'accordo con me: tutto bello, ma da migliorare. Soprattutto se si vuole andare avanti in Europa.