Aggredisce una guardia giurata: la polizia arresta un 53enne E' accaduto a Napoli in via Fontanelle

La polizia ha arrestato un 53enne, per lesioni personali nei confronti di un addetto alla sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

Gli agenti dei commissariati Dante e San Carlo-Arena, allertati da una segnalazione pervenuta alla locale sala operativa, sono intervenuti presso una struttura sanitaria in via Fontanelle, dove un uomo in forte stato di agitazione stava minacciando il personale sanitario.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da una guardia giurata, la quale ha riferito che in individuo aveva minacciato il personale sanitario nel tentativo di ottenere un’ulteriore somministrazione di un farmaco.

Il 53enne, alla vista dell’addetto alla sicurezza, intervenuto per riportare la situazione alla calma, ha iniziato a dare in escandescenza e, in quei frangenti, ne è scaturita una colluttazione nel corso della quale l’uomo ha aggredito la guardia giurata, finché non è stato bloccato dagli agenti.