Terrore a Napoli, aggredisce la madre e poi i carabinieri: arrestato Ha lanciato contro i militari piatti e soprammobili. Poi li ha colpiti, a calci e pugni

Aveva appena distrutto parte dei mobili della madre, senza mai smettere di insultarla e minacciarla. E quando i carabinieri sono arrivati, allertati dal 112, non si è fermato.

È successo a Cardito di Napoli in tarda serata. I militari della sezione radiomobile di Caivano sono intervenuti in pochi istanti.

E in quel momento, il 37enne si è concentrato su di loro. Ha lanciato contro di loro piatti e soprammobili. Poi li ha colpiti, a calci e pugni.

I carabinier sono riusciti ad arginarlo e poi l’hanno ammanettato. Arrestato, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. Per i militari lesioni ritenute guaribili in 10 giorni.