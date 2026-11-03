IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sulle montagne russe Ora quale giudizio sarà consegnato ai posteri su questa squadra incompleta, mediocre e incerottata?

Si ritorna sulle montagne russe, dopo che la cronica carenza di gol del Napoli era stata appena salutata con i botti di fine d'anno. La squadra comincia a carburare. La mano di Allegri finalmente si vede. Così dicevano. Ma ora che un ignobile e fatuo spettacolo è stato dato allo Stadium, quale giudizio sarà consegnato ai posteri su questa squadra incompleta, mediocre e incerottata? Che cosa verrà detto sulla scelta di Supermax di far giocare un precario De Bruyne vertice basso con un Anguissa a mezzo servizio da un lato e un McTominay a fare tre ruoli - difensore, centrocampista e attaccante - dall'altro? E allora giù a folle velocità.