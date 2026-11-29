Scontri tra tifosi di Napoli e Fiorentina sull'A1: auto a fuoco e strada chiusa Violenti scontri in Toscana: un mezzo è stato dato alle fiamme

La violenza nel calcio conquista nuovamente la ribalta. Violenti scontri si sono verificati in serata sull'autostrada A1 tra tifosi del Napoli e quelli della Fiorentina. I sostenitori azzurri rientravano dalla trasferta di Sassuolo, quelli viola erano reduci dalla sfida sul campo dell'Udinese. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell'area di servizio Bisenzio. La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione da parte della Polizia.

TAFFERUGLI IN AUTOSTRADA E AUTO A FUOCO

Dalle prime notizie emerse - confermate anche da diversi video finiti in rete -, ci sarebbe stato il lancio di petardi e fumogeni. Un'auto è andata a fuoco. Gli incidenti hanno reso necessaria la chiusura della corsia sud dell'A1 in provincia di Firenze. Ai disordini avrebbero preso parte una cinquantina di persone. Al momento alle forze dell'ordine non risulterebbe persone che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, personale di Autostrade e i vigili del fuoco per l'auto andato a fuoco. Sul posto è arrivata anche la Digos della questura fiorentina. L'autostrada, nel momento in cui la situazione è tornata alla normalità, è stata riaperta.