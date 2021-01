Pompei, riapre l'Antiquarium con la storia degli scavi Ripercorsa la storia di Pompei dall'eta' sannitica fino alla tragica eruzione del 79 d.C.

Ha aperto oggi con il suo nuovo allestimento l'Antiquarium di Pompei, spazio museale dedicato all'esposizione permanente di reperti che illustrano la storia di Pompei. Inaugurato da Giuseppe Fiorelli nel 1873 circa e ampliato da Amedeo Maiuri a partire dal 1926, nel 1943 subi' i danni del bombardamento che porto' alla distruzione di una intera sala e alla perdita di diversi reperti. Segui' un nuovo allestimento nel 1948. Ma ancora nel 1980 il terremoto ne determino' nuovamente la chiusura per ben 36 anni e solo nel 2016, e' stato possibile riaprirlo con ambienti dedicati ad esposizioni temporanee. Attraverso i reperti piu' rilevanti e' ripercorsa la storia di Pompei dall'eta' sannitica (IV secolo a.C.) fino alla tragica eruzione del 79 d.C., con particolare evidenza all'inscindibile relazione con Roma. Oltre a celebri testimonianze dell'immenso patrimonio pompeiano, come gli affreschi della Casa del Bracciale d'oro, gli argenti di Moregine o il triclinio della Casa del Menandro, sono qui esposti anche i rinvenimenti dei piu' recenti scavi condotti dal Parco Archeologico: dai frammenti di stucco in I stile delle fauces della Casa di Orione al tesoro di amuleti della Casa con Giardino, agli ultimi calchi delle vittime dalla villa di Civita Giuliana. L'allestimento, curato da COR arquitectos & Flavia Chiavaroli, e' caratterizzato da una forte luminosita' e riporta all'atmosfera dell'Antiquarium pensato da Amedeo Maiuri, grazie anche al recupero spaziale delle gallerie originali, al restauro delle vetrine espositive degli anni cinquanta e ad una loro rivisitazione. L'organizzazione e' stata a cura di Electa. La riapertura del museo e' anche accompagnata da due progetti digitali di comunicazione realizzati dal Parco Archeologico di Pompei con Electa: Pompei. La citta' viva, una serie podcast in collaborazione con PIANO P. Amedeo, un web-bot e un audio racconto in collaborazione con MACHINERIA.