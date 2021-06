Palm’Arte: al via la rassegna teatrale Mercoledì 23 giugno conferenza stampa di presentazione

Sarà presentata mercoledì 23 giugno, alle 10:30 nel Teatro comunale (via Municipio, 74, nei pressi della Casa comunale), la rassegna teatrale estiva “Palm’Arte”. Gli spettacoli, otto in tutto, prenderanno il via il prossimo 7 luglio e termineranno il 15 settembre.

Alla conferenza stampa di presentazione parteciperanno il sindaco di Palma Campania, Nello Donnarumma, l’assessore alla cultura Elvira Franzese, il direttore artistico del Teatro comunale di Palma Campania, Nicola Le Donne e gli artisti che saranno protagonisti della rassegna: Oscar Di Maio, Rosaria De Cicco, Gianni Parisi, Stefano Ariota, Marianna Mercurio, Ciak e Medico, Francesca Marini, Rosario Minervini, Ciro Esposito e Salvatore Catanese