"Cuori spenti", un libro ricorda le vittime innocenti della camorra Alla biblioteca Annalisa Durante di Napoli la presentazione del libro del giornalista Raffaele Sardo

Martedì 12 aprile, alle 17:00, alla Biblioteca Annalisa Durante di NAPOLI, la Fondazione Pol.i.s. presenta il libro "Cuori Spenti" di Raffaele Sardo, Guida Editori, quarto volume in memoria delle vittime innocenti di criminalità. Quindici storie che coprono un lungo arco temporale, dal 1978 al 1994, e che narrano l'uccisione di numerosi cittadini innocenti, colpiti dalla mano criminale della camorra o dalla criminalità comune. Tra questi Jerry Masslo, attivista sudafricano per i diritti degli immigrati, assassinato nel 1989 e don Giuseppe Diana, sacerdote ucciso dal clan dei casalesi nel 1994. Dopo 'Al di là della Notte' (2010), 'Come nuvole nere' (2013) e 'La sedia vuota' (2018) Sardo ritorna a scavare nel profondo dolore dei familiari delle vittime innocenti di reato, raccontando le dinamiche della perdita, i periodi successivi, le inchieste e soprattutto la voglia di riscatto che, mediante la memoria, i familiari hanno saputo incalanare verso percorsi virtuosi di riscatto sociale contro ogni forma di criminalità. Nel corso della presentazione, moderata da Geppino Fiorenza, già presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Pol.i.s., Raffaele Sardo si confronterà con i membri del consiglio di amministrazione della Fondazione: la vicepresidente Rosaria Manzo, presidente dell'Associazione Strage Treno 904, Carmen del Core, presidente del Coordinamento Campano dei Familiari delle Vittime Innocenti di Criminalità, Mariano Di Palma, referente regionale di Libera, il professore Enrico Ariemma del Dipartimento di Studi Umanisti dell'Università di Salerno e la professoressa Enrica Amaturo, ordinaria di Sociologia all'Università Federico II di NAPOLI e presidente del Comitato Scientifico di Pol.i.s. Ad aprire la conferenza stampa di presentazione i saluti dell'assessore regionale alla Sicurezza, Legalità e Immigrazione, Mario Morcone, l'assessore del Comune di NAPOLI alla Legalità e alla Polizia Municipale, Antonio De Iesu, Pino Perna, presidente dell'Associazione "Annalisa Durante" e dell'editore Diego Guida. Le conclusioni saranno affidate a Giovannino Durante, papà di Annalisa, vittima innocente di camorra e a don Tonino Palmese, presidente Fondazione Pol.i.s. Saranno presenti i familiari di alcuni vittime innocenti la cui storia è narrata nel volume. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming da Radio Siani.