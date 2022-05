Quando la solidarietà fa bene al cuore Evento a Napoli in ricordo di Corrado Sfogli

Babbaalrum è una associazione non profit, opera segno della caritas diocesana di Avellino, che aiuta ammalati neoplastici in famiglie indigenti. Grazie alla disponibilità collaborativa di don Salvatore Giuliano, parroco della monumentale Basilica di San Giovanni Maggiore, è stato possibile organizzare con il patrocinio del comune di Napoli un evento che ha carattere educativo-informativo verso le problematiche del terzo settore mediante uno spettacolo musicale. Hanno aderito in modo gratuito la Nuova Compagnia di Canto popolare, Antonio Onorato e Michele Roscica. La serata è dedicata a Corrado Sfogli, musicista e pietra angolare della Nccp, marito dell’artista Fausta Vetere, da sempre legato alla nostra associazione.