Nasce il progetto "Napoli città della musica": domani la presentazione Con il neonato ufficio Musica del Comune e un approfondimento du Eco Fest 2022 e Festa della Musica

Domani - venerdì 10 giugno, alle ore 12 a Palazzo Cavalcanti in Via Toledo 348 - sarà presentato alla stampa il Progetto “Napoli Città della Musica”, insieme alla prime linee guida del neonato Ufficio Musica del Comune di Napoli, con un approfondimento su EcoFest Napoli 2022 e Festa della Musica.

Il progetto ‘Napoli città della Musica / Music City’ punta a riconoscere alla città di Napoli la sua tradizione e le enormi energie che da sempre ha in campo musicale. Le attività musicali, oltre ad esprimere l’identità culturale, le tradizioni e la storia, concorrono infatti alla promozione della destinazione Napoli, la valorizzazione dell’identità culturale nonché dell’immagine della città e della sua area Metropolitana.

Interverranno: il Sindaco Gaetano Manfredi (in collegamento streaming), il delegato del Sindaco per l’audiovisivo e l’industria musicale Ferdinando Tozzi, l’Assessore al Turismo Teresa Armato, l’Assessore alle Politiche Giovanili Chiara Marciani, l’Assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, l’Assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancuso, l’Assessore alla Salute Vincenzo Santagada, il Presidente della Commissione Cultura Luigi Carbone, il Soprintendente ai Beni Culturali Luigi La Rocca, la Direttrice regionale Musei Campania Marta Ragozzino, il direttore artistico di EcoFest Napoli 2022 Luciano Chirico ed il Presidente dell’Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica Marco Staccioli.

La prima edizione dell’EcoFest Napoli è un’iniziativa promossa da Città Metropolitana, Comune di Napoli e Direzione regionale Musei Campania nell’ambito della Festa della Musica. Dal 21 al 22 Giugno 2022 a Castel Sant’Elmo e alla Certosa di San Martino incontri, dibattiti, workshop, cinema e musica dal vivo. Tra le iniziative di rilievo il Digital Music Forum con i massimi esponenti nazionali dell’industria musicale e l’azione concreta di riforestazione del Vesuvio.

Il tema è l’Eco Sostenibilità con un focus particolare sul mondo dello spettacolo dal vivo. Il primo giorno è dedicato alla musica, ai concerti e al cinema, mentre il secondo agli incontri e agli approfondimenti tematici.

Le iniziative, volute dal Comune di Napoli e Città Metropolitana in collaborazione con la Direzione regionale Musei Campania, sono inserite nel programma generale dell’EcoFest Napoli 2022 che inizierà il giorno martedì 21 giugno in occasione della ventottesima edizione della Festa della Musica – organizzata dall’associazione AIPFM e promossa dal MIC (Ministero della Cultura) e SIAE – la quale ha scelto Napoli come città capofila del prestigioso appuntamento.

Oltre ad ospitare in dieci piazze di Napoli i concerti di decine di artisti emergenti la Festa della Musica propone l’esclusivo concerto di Malika Ayane, che sarà accompagnata dall’Orchestra ritmica sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella composta da sedici elementi. L’esibizione della cantautrice milanese si svolgerà il 21 giugno (ore 21:30, ingresso gratuito fino ad esaurimenti posti con prenotazione su www.azzurroservice.net), nella suggestiva Piazza d’Armi di Castel Sant’Elmo.