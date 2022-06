A Scampia la presentazione del libro "Napoli sulla pelle" di Paolo Trapani Il testo parla ai giovani di socialità: appuntamento presso la sede di "Ciro vive"

Mercoledì 15 giugno alle ore 19 a Napoli presso la sede dell'Associazione "Ciro Vive" nel quartiere di Scampia in Viale della Resistenza 15 si svolge la manifestazione "No alla violenza: il calcio come momento di amore identitario e di aggregazione sociale".

Sono tre le finalità della manifestazione:sportiva, sociale e culturale. Nell'ambito dell'incontro si parlerà di amore identitario con Paolo Trapani, giornalista e scrittore, autore del libro "Napoli sulla pelle" soffermandosi sul valore del gioco del calcio come strumento di aggregazione sociale e di contrasto ad ogni forma di violenza.

All'evento intervengono Antonella Leardi, Presidente dell'Associazione "Ciro Vive" e le giornaliste Mary D'Onofrio, che modera l'incontro, Valeria Grasso e Luciana Esposito.