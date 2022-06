Morte Raffaele La Capria. Peppe Barra: "Addio Dudu' ora vola nella luce" Il lutto e il cordoglio nel mondo dell'arte

Mondo della cultura in lutto per la morte di Raffaele La Capria. Anche il maestro Peppe Barra ricordo :Fu una grandissima gioia, qualche anno fa, quando al Teatro Ghione di Roma - nonostante qualche acciacco dell'età - salisti fin su al mio camerino, nell'intervallo tra un atto e l'altro. Non era la prima volta che avevo l'onore di averti tra in sala a un mio spettacolo. Purtroppo, però, fu l'ultima. Ci dicemmo parole belle, piene di stima reciproca, che conservo nel cuore. Adesso vola, Dudù... vola nella luce".