"Amma Cucenà" di Valeria Di Meglio a Piano di Sorrento domenica 17 luglio L'autrice del libro ospite dell'Azienda Agricola 'O Prufessore 1912 presentata da Francesco Pascuzzo

Domenica 17 luglio alle ore 20.30 nell’agrumeto dell’azienda agricola "O’ Professore 1912" dei fratelli Bruno e Luigi Maresca sarò presentato il libro “Amma cucenà – Cucina, tradizioni e atmosfere dell’isola di Procida” (Infinito Edizioni) di Valeria Di Meglio, giornalista e food blogger procidana.

L’evento è organizzato dall’Associazione Culturale Archimede, con la collaborazione della locale sezione dell’Unitre e con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della Città di Piano di Sorrento.

La presentazione, curata dal giornalista enogastronomico Francesco Pascuzzo, sarà accompagnata dalle immagini video e da un piccolo allestimento con gli scatti migliori realizzati dal fotogiornalista Diego Ambruoso durante il suo soggiorno sull’isola di Procida.

Nel focus dedicato agli altri piaceri dell’isola, il sommelier AIS Gaetano Cataldo (Identità Mediterranea) fornirà alcune chicche sul progetto di bottiglia celebrativa “Mosaico per Procida” di cui l’associazione Archimede è testimonial per la penisola sorrentina.

All'evento partecipano il vicesindaco e assessore alla Cultura Giovanni Iaccarino, il coordinatore Unitre Lucio Esposito e la maestra pasticciera Maria Grazia Cocurullo che per l’occasione realizzerà una ricetta a sorpresa legata al singolare connubio gastronomico e culturale fra Procida e la penisola sorrentina.

Valeria Di Meglio è nata a Napoli nel 1978 ed è laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università l’Orientale di Napoli. Vive tra Procida e Lille, nel Nord della Francia, dove lavora nel settore dell’attualità sportiva come responsabile dei contenuti internazionali.

Dal 2017 collabora con l’Università di Lille insegnando lingua portoghese e tenendo un corso sulla memoria dell’immigrazione lusofona in Francia. Nel 2019 ha creato il blog www.ammacucena.it, per condividere la sua passione per la scrittura e la cucina attraverso ricette e aneddoti, perpetuando i sapori dell’isola di Procida. Parla cinque lingue, senza contare il procidano, che considera la sua lingua materna.