"L'idolo infranto - Chi ha incastrato Maradona" di Altamura al Gocce di Capri Lunedì 18 luglio all'Hotel Gocce di Capri settimo appuntamento con la rassegna di Vincenzo Iurillo

Settimo appuntamento con la rassegna "Festival Internazionale del Giornalismo e Libro d'Inchiesta", seconda edizione, all'Hotel Gocce di Capri di Massa Lubrense lunedì 18 luglio alle ore 20.

Ospite Marcello Altamura, giornalista di Cronache di Napoli e autore del libro "L'idolo infranto - Chi ha incastrato Maradona" che getta una luce sui tanti misteri irrisolti degli anni napoletani di Diego Armando Maradona: dall'estate del 1984, con la presentazione trionfale allo stadio San Paolo (oggi intitolato a lui), alla primavera del 1991, con la fuga solitaria, di notte in una macchina scura, verso Roma, Fiumicino, l'Argentina.

Ciò che è successo in quelle sette stagioni è nella storia dello sport. E, in parte, in quella giudiziaria. Ma molto è ancora da chiarire e Marcello Altamura in questo libro indaga a fondo nella vita di Diego, in quella Napoli e in quel Napoli: l'esistenza sregolata del campione, i suoi vizi, i suoi contatti con la malavita; un «sistema calcio» capace di fingersi cieco e sordo finché c'è da spremere, e all'improvviso severo e moralista quando il succo è finito.

Che cosa è successo davvero? "L'idolo infranto" è un'inchiesta rigorosa, che però si legge con l'emozione del thriller e l'indignazione di chi, tifoso e no, vuole riscattare la memoria del più grande giocatore di ogni tempo. È la storia di un uomo dalla generosità debordante e dai numerosi difetti, circondato da «amici» ma tremendamente solo. Dotato di un talento incredibile, è diventato un idolo per milioni di persone: un idolo che qualcuno, come spiega Marcello Altamura, ha provato ad abbattere.

La rassegna, frutto di un progetto del giornalista Vincenzo Iurillo de "Il Fatto Quotidiano" e di Marco Cocurullo hospitality manager del Gocce di Capri, ospita lunedì 25 luglio Riccardo Iacona con "Mai più eroi in corsia" con Nastascia Ronchetti e Chiara Daina del Corriere della Sera.