Maurizio De Giovanni torna a casa: è stato dimesso dall'ospedale Era ricoverato al Cardarelli dal 13 luglio scorso, in seguito a problemi cardiaci

Maurizio De Giovanni e' stato dimesso dall'ospedale Cardarelli di NAPOLI. Lo scrittore era stato ricoverato il 13 luglio per problemi cardiaci e curato nell'ospedale partenopeo. De Giovanni e' tornato ora nella sua casa di NAPOLI, gia' raccogliendo sulla sua pagina Facebook la gioia di molti fan. Tra questi anche l'ex governatore campano Antonio Bassolino: "Maurizio de Giovanni - scrive - e' stato dimesso dall'ospedale ed e' tornato a casa. Bene! Ora devi riposare un po', caro Maurizio: e' giusto per te e per NAPOLI"