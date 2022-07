"La verità sul caso David Rossi" lunedì 1 agosto all'Hotel Gocce di Capri Ancora un tema di stretta attualità al Festival di Massa Lubrense, Davide Vecchi direttore del Tempo

Nono appuntamento con il "Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'inchiesta" in programma all'Hotel Gocce di Capri di Massa Lubrense Lunedì 1 Agosto alle ore 20.00. Ospite Davide Vecchi, direttore del quotidiano "Il Tempo" e autore del libro "La verità sul caso David Rossi - tutto quello che ancora non sapevamo".

E' il racconto della vicenda dell'ex capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra nel 2016. Ospite del salotto l'On. Luca Migliorino componente della Commissione Parlamentare "Davide Rossi", modera Elena Malizia giornalista del Tg2.

Prossimo appuntamento del Festival lunedì 8 agosto con Gianni Barbacetto autore del libro "Mani pulite 30 anni dopo" con la partecipazione di Luigi de Magistris e moderatore Ersilia Giordano del Gruppo Sole 24 Ore.