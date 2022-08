A Massa Lubrense la quattro giorni della "Classica Estate" a Palazzo Vespoli Dal 23 al 26 agosto i concerti promossi dalla "Morte e Orazione" diretta da Luciano del Pizzo

Prende il via martedì 23 agosto la “Classica Estate”, rassegna musicale giunta alla ventisettesima edizione e che proseguirà fino a venerdì 26 di agosto nella settecentesca corte di Palazzo Vespoli in viale Filangieri con inizio dei concerti alle 21.

La manifestazione è organizzata dall’Arciconfraternita Morte e Orazione di Massa Lubrense presieduta da Luciano Del Pizzo, con la direzione artistica del maestro Armando D’Esposito e presentata da Luisa Esposito.

“Classica Estate” si avvale del contributo del Comune di Massa Lubrense, dell’Area Marina Protetta Punta Campanella ed è sostenuta da alcuni sponsor privati.

“Per la ventisettesima volta - dichiara il priore Luciano Del Pizzo - come ormai da tradizione per ogni fine di agosto, offriamo a concittadini e turisti buona musica, in una location d’eccezione come l’elegante cortile di palazzo Vespoli. Anche per questa edizione avremo un programma che spazia nel repertorio dei grandi autori italiani ed europei. Inoltre quest’anno celebreremo, nell’ultima serata di venerdì 26 agosto, i cento anni dalla nascita del grande poeta massese Saverio Mollo. Lo faremo proprio a casa sua, nel cortile di Palazzo Vespoli che lo ha visto protagonista di tanti momenti culturali e che hanno ispirato tanti suoi versi”.

Per la serata inaugurale musiche al pianoforte di Debussy, Liszt, Rachmaniioff e l’esibizione della Corale dei Santi Prisco e Agnello di Sant’Agnello. L’ingresso alla manifestazione è libero, fino ad esaurimento dei posti.