Capri: fine estate con la pittura, scultura e fotografia napolinostra Lo scopo è far conoscere l’arte contemporanea in tutte le sue forme espressive

Nel centro multimediale “Mario Cacace”-“Eden Paradiso”, dal 14 al 21 settembre 2022 è gratuitamente aperta al pubblico la collettiva dal titolo: “Il linguaggio artistico attraverso le forme ed i colori”.

L’innovativo progetto a cura dell’associazione culturale Napoli Nostra, con il patrocinio morale del comune di Anacapri, vede presenti artisti di varie correnti pittoriche, con un interessante confronto tra le varie linee artistiche, che caratterizzano l’Arte moderna.

Lo scopo è far conoscere l’arte contemporanea in tutte le sue forme espressive, in un itinerario artistico che muove a cominciare dalle ultime espressioni di ricerca per approdare al classico, passando attraverso l’informale, l’astratto, il surrealismo, l’impressionismo ed il neo figurativo.

Incantevole la location scelta per l’occasione: l’isola di Capri ha lasciato un segno indelebile nell’ambito della creatività artistica relativa a tutti i periodi storici e artistici compreso quello contemporaneo e questo palcoscenico naturale è da sempre il luogo per l’affermazione dei valori universali dell’Arte.

Il centro multimediale Mario Cacace “Eden Paradiso” costituisce un vero punto di riferimento per concerti di musica classica, conferenze e convegni di vario tipo.

Cerimonia inaugurale mercoledì 14 settembre 2022, alle ore 17.00, con la presentazione del V Volume, ad opera del Prof. Rosario Pinto (critico e storico dell’arte) assieme a Gennaro Corduas (direttore artistico dell’Associazione). Il progetto editoriale rientra nella collana “Tra Tradizione e Innovazione”, dal titolo “Processi creativi artistici delle contemporaneità “che sarà archiviato alla Biblioteca Thomas J Watson del Metropolitan Museum di New York per una ricerca sull’arte moderna e contemporanea in 24 paesi del mondo, di cui l’Associazione è l’unica referente italiana.