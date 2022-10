Napoli, dal 5 all'8 ottobre il primo Film Festival Internazionale Pianeta Mare Presentata al Museo Darwin-Dohrn la prima edizione della rassegna internazionale

Presentato al Museo Darwin-Dohrn, alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, il primo "Film Festival Internazionale Pianeta Mare di Napoli" che si svolge dal 5 all'8 ottobre.

La manifestazione è stata ideata e curata dall'Associazione Culturale "PianetaMare Darwin Dorhrn" e racconta il cinema ispirato alla vita di mare. Il festival rientra tra le iniziative per celebrare i 150 anni della Stazione Zoologica Anton Dohrn col contributo della Regione Campania e della Film Commission Regione Campania.

Un Festival nato con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su valori universali e tematiche ambientali fondamentali per la salute dell’uomo e del pianeta blu. La prima edizione si svolgerà presso due sedi: il Museo Darwin Dohrn in Villa Comunale e il Cinema Academy Astra dell'Università di Napoli Federico II, in via Mezzocannone 109. Inoltre, una selezione dei cortometraggi sarà proiettata al Museo della Centrale dell'acqua di Milano MM.

Saranno 16 i film e i corti in concorso nei quattro giorni di Festival, scelti da una selezione di opere ricevute da registi e registe di 22 nazioni, con età media under 40.

Previste sezioni fuori concorso che riguarderanno film della durata di un minuto realizzati con smartphone da videomaker under 30 del Laboratorio creativo del Film Festival, con la partecipazione di studenti dei corsi di cinema, fotografia e tv e di scienze naturali dell'Università di Napoli Federico II e di altre università e scuole di cinema.

Il Comitato artistico del Film Festival è composto da: Ferdinando Boero, presidente della Fondazione Dohrn e del Film Festival, Christopher J. Gervais, fondatore e presidente del Wildlife Conservation Film Festival di New York, Anna Masecchia, professoressa di cinema, fotografia e televisione dell’Università di Napoli Federico II, Valerio Ferrara, vincitore nel 2022 del Premio Miglior Corto Festival di Cannes, Max Mizzau Perczel, presidente dell’Associazione culturale Pianeta Mare Darwin Dohrn. L’Associazione ha ideato e cura il Film Festival e il Comitato direttivo è composto da Ferdinando Boero, Francesco Salvatore e Max Mizzau Perczel.

Il Comitato scientifico-editoriale comprende i professori Matteo Lorito, rettore dell’Università di Napoli Federico II, Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, Francesco Salvatore, professor emerito dell’Università di Napoli Federico II, Massimo Milone, direttore di RAI Vaticano, Raffaele Leone, direttore editoriale di Focus, Giovanni Caprara, presidente dei giornalisti scientifici italiani.