Liberato in concerto in piazza Plebiscito, ecco le tappe del tour L’11 giugno a Berlino, il 15 a Parigi, il 17 sarà a Londra e 16 settembre a Napoli

Il rapper Liberato sarà impegnato in un giro europeo: l’11 giugno a Berlino, il 15 a Parigi e poi il 17 sarà a Londra. E poi Napoli dove il 16 settembre 2023 si concluderà il tour nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito.

Il rapper di cui ancora non si conosce l’identità, ma su cui ci sono insistenti ipotesi, annuncia il suo ritorno sui palchi dopo l’ultimo concerto, tenutosi a San Siro lo scorso 9 settembre.

I costi per i biglietti per il concerto in Piazza Plebiscito ammontano a 46 euro per i posti classici e 57.50 per i Pit (area dedicata al fronte palco).