Domenica al Museo: tanti turisti nei siti della Campania Al Mann visite a quota 6mila, il ministero rilancia per la Festa delle Donne

Ancora una giornata all'insegna della cultura per molti turisti, ma anche per tante famiglie della nostra regione. Numeri importanti in Campania per i siti che, come ogni prima domenica del mese, partecipano a 'Domenica al Museo': l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito in queste giornate nei siti museali e nei parchi archeologici statali. E se la Reggia di Caserta già nei scorsi registrava il sold out dei ticket disponibili, almeno per quelli disponibili online - così come precisato dalla pagina facebook ufficiale - per il Museo archeologico nazionale di Napoli è il direttore Paolo Giulierini ad evidenziare, sempre sui social, l'importante successo dell'iniziativa: al Mann nel superata quota 5mila ingressi, che arrivano a 6mila a fine giornata.

Domenica al Museo: tanti i siti aperti in Campania

Dati che, seppur ridotti rispetto al vasto pubblico della città metropolitana, fanno registrare il pienone anche nei siti più piccoli delle aree interne come al Teatro Romano di Benevento (per approfondimenti clicca qui).

Festa della Donna: nuova giornata all'insegna della cultura

Intanto su proposta del Ministro Gennaro Sangiuliano dal dicastero della Cultura viene annunciata una nuova giornata ad ingresso gratuito, questa volta per le donne, in occasione della prossima festa dell'8 marzo. Si tratta anche in questo caso di musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali.