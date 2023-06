Un treno diretto Roma - Pompei: partirà il 16 luglio Lo ha annunciato il Ministro della Cultura Sangiuliano: "Porterà direttamente agli scavi"

'Il 16 luglio parte il treno Roma- POMPEI che noi come Ministero della cultura abbiamo organizzato insieme alle ferrovie dello Stato. Ci sarà un treno che parte da Roma e ti porta direttamente alla stazione ma anche agli scavi di POMPEI. Poi c'è un treno che ti porta indietro''. Lo ha annunciato il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano al forum in masseria a Manduria (Taranto), durante l'intervista di Bruno Vespa. ''Sarà un treno brandizzato - ha aggiunto - all'interno si potrà vedere anche un video che ti introduce storicamente a quello che avvenne a POMPEI , dall'eruzione ai grandi scavi che iniziò con i Borbone e così via. Si potrà anche acquistare il biglietto per il treno e quello per l'accesso agli scavi. Le cose le facciamo, non le teorizziamo''