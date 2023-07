E' morto Marcello Colasurdo: la Campania dice addio al Re della Tammuriata Re dei Zezi, della Candelora di Montevergine e di altre tradizioni aveva 68 anni

È morto il re della tammurriata, Marcello Colasurdo. L'annuncio sulla sua pagina Facebook dove si legge: "Adesso alzate le vostre tammorre nell'alto dei cieli e suonate per me! io da lì continuerò a suonare per voi nei cerchi della terra e dei campi elisi. grazie a tutti per l'amore che mi avete dato! (scritto da altra persona rispecchiando il suo pensiero)". Il musicista nato a Campobasso era di casa a Pomigliano D'Arco, dove aveva contibuito alla fondazione del gruppo operaio E Zezi. Negli ultimi anni Colasurdo era stato male, aveva scritto di aver perso momentaneamente la vista a seguito di una caduta che gli aveva provocato un trauma cranico.

Le condizioni economiche del musicista non erano ottime e lo stesso ex Sindaco di Napoli Luigi De Magistris aveva chiesto che potesse essere aiutato con la Legge Bacchelli. Su Twitter, infatti, De Magistris aveva scritto: “Subito il vitalizio della legge Bacchelli al grandissimo Marcello Colasurdo che ne ha bisogno per curarsi e per vivere. Marcello ti voglio assai bene !”. Sulla sua pgina Facebook la dottoressa Mariapia Marroni, che lo seguiva, ha scritto che i funerali si terranno domani: "Marcello è alla cappella del Cardarelli oggi se volete salutarlo. Domani i funerali nella chiesa San Felice di Pomigliano pomeriggioPoi vi scriverò orario".