Pompei, altre meraviglie nel Parco: riapre la Casa dei casti amanti Passerelle sopraelevate e accessibilità totale ai visitatori

Il Parco archeologico di Pompei amplia ancora di più la propria offerta: da martedì riapre al pubblico l’insula che compre anche la Casa dei casti amanti. Grazie ad un percorso sopraelevato su passerelle sospese i visitatori potranno assistere alle attività di indagine e restauro, e ammirare gli splendidi ambienti emersi durante le recenti attività di scavo.

Il progetto in corso – diviso in due lotti per un investimento complessivo di 12 milioni di euro – è stato finanziato con fondi Fesr e prevede anche interventi per la sostenibilità ambientale, con la contestuale eliminazione delle barriere architettoniche.