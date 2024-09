La elodieandmachmore band alla Neapolis Marathon 2024 Non solo sport ma anche musica e divertimento

La Neapolis Marathon celebra la sua quarta edizione. Partenza e arrivo a piazza del Plebiscito, suggestivi passaggi sul Lungomare e un lungo tratto in rettilineo sulla Marina, tutto in 42,195 km senza attraversare gallerie: eccolo l’affascinante percorso dell'edizione 2024 della Italiana Assicurazioni Neapolis Marathon, che ancora una volta tocca alcune tra le bellezze e i monumenti più caratteristici di Napoli, conosciuti e ammirati in tutto il mondo. Nell'affascinante percorso della Neapolis Marathon, non si vivrà solo lo sport e la competizione ma anche tanto divertimento e musica. Tra la band che si esibiranno, c'è anche la “elodieandmachmore band” che allieterà la giornata con brani e melodie coinvolgenti.