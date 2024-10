Partecipa ai casting del programma Prenditi Cura di Me Il format televisivo rivoluzionario sul benessere psicofisico su Ottochannel

Raccontarsi per prendersi cura di se stessi. Raccontarsi per fungere da esempio per gli altri. Raccontarsi nel nome di una rivoluzione interna ed esterna. Al fine di raggiungere un benessere completo con psicoterapia, nutrizione e fitness. Un percorso all'interno di un format televisivo che metterà in luce aspetti caratteriali alzando il volume delle emozioni. E allora che aspetti? Partecipa ai casting della quarta edizione di Prenditi Cura di Me, il reality interamente girato a Napoli in onda su Ottochannel, canale 16 del digitale terrestre. È possibile inviare la propria candidatura al numero whatsapp 3274739599 o tramite mail su prenditicuradime@ottoproduction.it.