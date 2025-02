"Imparare.. per scegliere", parte il progetto scuola-formazione A Casoria la prima tappa

Oggi venerdì 7 febbraio 2025 alle 10 l’istituto superiore “Andrea Torrente” di Casoria darà il via al progetto “Imparare… per scegliere” promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. È finalizzato a sostenere azioni di orientamento per rafforzare il raccordo tra il primo ciclo di istruzione e il secondo ciclo di istruzione e formazione, per una scelta consapevole e ponderata, che valorizzi le potenzialità e i talenti degli studenti, nonché a contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e a favorire l’accesso alle opportunità formative dell’istruzione terziaria. Nel processo di maturazione personale di tutti i giovani, alla scuola spetta il compito di favorire lo sviluppo di attitudini intellettuali, di abiti mentali e di abilità operative indispensabili per il proseguimento degli studi e per l'esercizio di qualsiasi tipo di lavoro. Pertanto, le attività di orientamento proposte intendono contribuire al corretto svolgimento del processo di crescita della personalità e della costruzione di un progetto di vita, nella misura in cui sono organicamente inserite in una didattica che si possa qualificare come orientativa.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Ettore Acerra, Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, e Anna Maria Orso, dirigente scolastico del “Torrente” di Casoria. Quindi, l’avvio dei lavori a cura di Domenica Di Sorbo, dirigente tecnico in quiescenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, e Angela Orabona, docente in posizione di comando all’USR per la Campania. A seguire, gli interventi sul tema “Come le competenze digitali sono fondamentali nell'era dell'informatica umanistica” di Alberto Manco, professore ordinario di Glottologia e linguistica generale, e Michele Gallo, professore ordinario di Statistica, entrambi all'Università di Napoli “L’Orientale”. I lavori proseguiranno fino alle 17,30 sul tema “gIOchiAMO con LA MATEMATICA”. Interverrà Lorenzo Mazza, docente di Matematica e fisica del liceo scientifico “Amedeo Avogadro” di Roma.

Le scuole coinvolte nel progetto “Imparare… per scegliere” sono:

I.C. “De Filippo - Raffaele Viviani”, San Marco Evangelista, Caserta

I.S.I.S. “Galileo Ferraris”, Caserta

Convitto Nazionale “Pietro Giannone” con annesso IC San Filippo, Benevento

Liceo “Giovanni Guacci”, Benevento

I.C. 2 Falcone Guarano, Melito di Napoli

Liceo “Immanuel Kant”, Melito di Napoli

I.C. “Ammendola – De Amicis”, San Giuseppe Vesuviano (NA)

I.S. “Einaudi – Giordano”, San Giuseppe Vesuviano (NA)

I.C. “Novaro Cavour”, Napoli

I.S. “Giancarlo Siani”, Napoli

I.C. “Rita Levi Montalcini”, Salerno

I.I.S.S. “Galilei Di Palo”, Salerno

Convitto nazionale “Pietro Colletta”, scuola secondaria di primo grado, Avellino

Liceo scientifico “Pasquale Stanislao Mancini”, Avellino