Antonella Morea: "Sono viva per miracolo" Il nuovo monologo a Napoli dal 18 al 20 febbraio

Antonella Morea in un nuovo monologo: "Sono viva per miracolo". L'appuntamento a Napoli dal 18 al 20 febbraio alle ore 20.30, sala Assoli, vico lungo Teatro Nuovo 110.

Testo e regia di Adolfo Ferraro, con la voce di Renato de Rienzo, scene Tata Barbalato, costruzione sonora Lino Vairetti, luci e suono Vincenzo Grieco Teresa di Monaco, foto di scena Marco Sommella (durata 50’).

Marina, una donna di mezza età, vive da sola in una monocamera arredata. Le fanno compagnia un uccellino in gabbia e un assistente vocale che la protagonista chiama Lello e che illumina i led a comando. La donna è impiegata in un ufficio pubblico ed è rimasta sola dopo la morte della madre che lei accudiva dopo che la genitrice si era presa cura di lei negli anni giovanili. Marina ha sofferto di manie di persecuzione e per questo non ha voluto mai frequentare nessuno e non ha permesso a nessun uomo di entrare nella sua vita. Anche il suo rapporto con Lello sembra intimo, con meccanismi di complicità e conoscenza maggiore del previsto da parte di entrambi, tanto da far intuire un’intesa in cui tutte le esigenze della donna vengono soddisfatte dall’amata voce.