Napoli: una targa per Elvira Coda Notari, prima donna regista italiana L'omaggio dell'amministrazione Manfredi a 150 anni dalla nascita

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha voluto attribuire una targa alla memoria di Elvira Coda Notari, la prima donna regista del cinema italiano, di cui ricorre il 150esimo anniversario della nascita. Ieri sera, al Multicinema Modernissimo, in occasione dell’appuntamento inaugurale della rassegna cinematografica “Elvira 150”, il sindaco Manfredi ha consegnato la targa a Giuseppe Solla, pronipote di Elvira Notari, con la seguente motivazione: “La città di Napoli ricorda, con commossa memoria, infinita ammirazione e profonda gratitudine nel 150esimo anniversario dalla nascita, Elvira Notari, prima donna regista della storia del cinema italiano, nobile figura di donna coraggiosa e innovativa che ha saputo cogliere e rappresentare, con la sua maestria e passione le anime autenticamente popolari della nostra città. Imprenditrice, sceneggiatrice, attrice, protagonista, per molti anni, di un cinema pionieristico, di prima maniera, scomodo e drammatico che ha raccontato un mondo escluso e dimenticato”.

Ad accompagnare Giuseppe Solla, accanto all'ideatrice e curatrice della rassegna Antonella Di Nocera, è intervenuta Flavia Amabile, autrice del romanzo “Elvira”. Sul palco anche Maria Coletti, Piera Detassis, Simona Frasca, Anna Masecchia e Teresa Saponangelo.

“Elvira 150”, rassegna promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli, ideata e organizzata da Parallelo 41 produzioni con Centro Sperimentale della Cinematografia - Cineteca Nazionale in collaborazione con Cineteca di Bologna, proseguirà fino al 30 aprile con proiezioni di film, incontri e mostre per rendere omaggio a una figura esemplare del cinema italiano, fondatrice della storica casa di produzione Dora Film e autrice, tra il 1910 e il 1930, di oltre sessanta lungometraggi e centinaia di cortometraggi e documentari, che ancora oggi ne testimoniano la pioneristica passione e lo sguardo profondamente radicato nella cultura popolare napoletana ma capace di oltrepassare i confini, portando il racconto dell’Italia in America.