"C'è la mafia nel coro del San Carlo": il direttore Gardner si scusa Dopo le roventi polemiche e la minaccia di querele si prova a chiudere il caso internazionale

"Desidero porgere le mie più sincere scuse agli artisti del coro del Teatro San Carlo di Napoli per le mie recenti dichiarazioni. Nutro profondo rispetto e sincera stima per il coro e per ciascuno dei suoi componenti". Il direttore della London Philarmonic Orchestra, Edward Gardner, prova a chiudere la polemica internazionale scatenata dopo la sua intervista al quotidiano The Times.

Il maestro aveva parlato di "mafia" all'interno del coro del Massimo partenopeo, scatenando una protesta che aveva coinvolto sia il mondo istituzionale che culturale. Anche il sindaco Manfredi era intervenuto sulla vicenda, preannunciando querele.

Gardner, però, nelle ultime ore si è scusato, provando così a chiudere l'incidente diplomatico.