Al "Sannazaro" il violoncellista Zlatomir Fung e il pianista Richard Fu

Il violoncellista Zlatomir Fung, star acclamata della musica d’oltreoceano, e il pianista Richard Fu saranno in concerto a Napoli, giovedì 20 febbraio 2025 (ore 20.30) al teatro Sannazaro, ospiti della stagione musicale dell’associazione “Alessandro Scarlatti” presieduta da Oreste de Divitiis. Entrambi giovanissimi - meno di 50 anni in due - con passaporto statunitense (sebbene si intuiscano le comuni origini cinesi), i due musicisti sono attualmente considerati tra i talenti più promettenti della scena musicale internazionale. Per il loro debutto a Napoli, presentano un programma musicale ricercato e di grande interesse offrendo occasione di ascolto della “Sonata n. 2 in fa maggiore per violoncello e pianoforte op. 99” capolavoro assoluto di Johannes Brahms, e , in prima esecuzione italiana, di “Due Per Due: per violoncello e pianoforte” opera (del 2012) del compositore statunitense Justin Dello Joio. Il concerto di Zlatomir Fung e Richard Fu (abilissimo pianista, apprezzato per le sue esecuzioni del repertorio di musica da camera) inizia con un omaggio al compositore e direttore d’orchestra Guido Alberto Fano (di cui si celebra il 150mo anniversario della nascita) del quale eseguono due composizioni per violoncello e pianoforte: “Andante sostenuto“ (del 1894) e “Allegretto scherzoso“ (del 1932). Nella accorta sequenza proposta dai due musicisti, alle opere di Fano è accostata la “Sonata in fa diesis minore op. 52”, partitura di rarissimo ascolto composta nel 1884 da Giuseppe Martucci.

