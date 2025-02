"La città tentacolare", il nuovo romanzo di Stefania Castella Sarà in uscita il prossimo 10 marzo per la casa editrice “Articoli Liberi”

Sarà in uscita il prossimo 10 marzo per la casa editrice “Articoli Liberi” il secondo romanzo di Stefania Castella, giornalista e autrice napoletana, dal titolo “La città tentacolare”. Appassionata del genere “crime”, la Castella - che si occupa di cronaca per un quotidiano web - ha scritto racconti per diverse riviste e cura una rubrica su un settimanale a diffusione nazionale. Il libro racconta di Walter, giornalista napoletano, precario nel suo mestiere e nella vita, nel mezzo di una città che appare troppo spesso distante e ostile. Il cronista, “uno straniero nella sua terra”, sarà sopraffatto nell’intento di riordinare la cronaca e la sua quotidianità, cercando un legame tra troppe vittime innocenti, molte delle quali invisibili, cadranno come pedine su una scacchiera manovrata da una mano crudele. «Un romanzo duro, veloce - afferma Stefania Castella - che non ha pietà di nessuno, e si tinge del sangue e del sudore dei giusti per disegnare una mappa di una città troppo incline al male, mentre un notturno inedito che arriva da una radio abbandonata per strada accompagna le tensioni e gli slanci di personaggi terribilmente reali, divorati da una distanza che li trascina piano sul fondo di un precipizio. Fino a quando dall'alto, con maestria, l'autrice tende loro una corda invisibile».

Diego Paura