Andrea Sannino incontra gli studenti del Napoletano il popolare cantautore e attore parlerà ai ragazzi nell'auditorium del Regione

Andrea Sannino, il popolare cantautore e attore, incontra gli studenti delle scuole del Napoletano nell'Auditorium della Regione Campania.

L'appuntamento è per il 24 Febbraio 2025 alle ore 9,30. Saranno presenti i ragazzi degli istituti: Liceo Statale "Pitagora Croce" di Torre Annunziata; Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Pascoli" di Torre Annunziata; Istituto d'Istruzione Superiore "Don Geremia Piscopo" di Arzano; Scuola Secondaria di Primo Grado "Giovanni Verga" di Napoli; Scuola Secondaria di Primo Grado "Oriani - Guarino" di Napoli; Liceo "Cristoforo Colombo" di Marigliano; Scuola Secondaria di Primo Grado a indirizzo musicale "Illuminato - Cirino" di Mugnano di Napoli; I.C.S. a indirizzo musicale "Don Milani Dorso" di San Giorgio a Cremano; Istituto d'Istruzione Superiore "Rocco Scotellaro" di San Giorgio a Cremano.

Dialogherà con l'autore Bruna Fiola, presidente VI Commissione Consiliare Istruzione e Cultura, Ricerca Scientifica, Politiche Sociali. Ospite lo scrittore Maurizio de Giovanni, che ha curato la prefazione.

«Ho accettato di scrivere questo libro dopo un po’ di tempo dalla prima proposta editoriale per un unico motivo: parlare ai ragazzi. Voglio portare loro un messaggio:“Non abbatterti… Non hai scuse”» spiega Sannino.

«Raccontando il mio vissuto, il mio percorso, il mio modo di reagire di fronte ad un contesto sociale non facile, voglio spronare i ragazzi ad inseguire il proprio sogno qualunque esso sia. Mi racconto in queste pagine senza filtri, con una scrittura semplice e diretta. La mia “non resa” di fronte agli ostacoli che ho trovato lungo il mio percorso deve essere un esempio a non mollare. Spero che questa mia testimonianza di vita possa raggiungere quanti più sognatori possibili» conclude.

Enrica Vezzi