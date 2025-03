Leone Melillo: "Elodie, grande personalità capace di sorprenderci ancora" Il docente universitario campano analizza il profilo della cantautrice romana

Il docente universitario campano Leone Melillo analizza il profilo di Elodie, cantautrice e attrice italiana. L'artista romana reduce dalla 75ª edizione del festival di Sanremo, amica dello stimato professore. Un vero e proprio fenomeno che racchiude talento e bellezza.

Melillo ha avuto modo di recarsi anche alla kermesse sanremese considera l'artista: poliedrica, intelligente e particolarmente amante della cultura.

"E' un'autentica sorpresa - ha dichiarato - una grande personalità capace di sorprenderci continuamente per le sue grandi potenzialità. Non entro nel merito della sua vita privata. Di sicuro posso affermare che sta vivendo una storia d'amore direi genuina, come è nel suo carattere. Ci lega un rapporto di amicizia sincero. A lei non posso che augurare in questo momento un futuro radioso e pieno di soddisfazioni".