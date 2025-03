La giornata nazionale delle Università: in festa i cinque Atenei napoletani Il sindaco Manfredi si confronta con i rettori

"Le Università napoletane per il recupero urbanistico e sociale delle città”. Sarà questo il tema del confronto con cui i cinque Atenei napoletani celebreranno “La Giornata nazionale delle Università” che quest’anno la Crui, conferenza dei rettori delle università italiane, ha scelto di dedicare in particolare alle città universitarie, quali luoghi privilegiati dell’interazione sinergica tra Università e territori.

A Napoli l’appuntamento ‘unitario’ è fissato per giovedì 20 marzo alle ore 15 nella Sala degli Angeli dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, il primo Ateneo italiano ad essere stato attenzionato dall’Unesco come patrimonio immateriale dell’umanità.

L’edizione 2025 della giornata nazionale delle Università è organizzata in collaborazione con l’Anci, l’Associazione nazionale dei Sindaci italiani, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con la Crui per rendere le città universitarie sempre più funzionali, sostenibili, dinamiche e attrattive a beneficio non solo delle comunità studentesche, ma della più ampia popolazione urbana di cui queste sono parte.

Proprio con la finalità di illustrare il ruolo propulsivo non solo formativo ma anche economico e sociale per la città di Napoli delle Università napoletane al Suor Orsola i Rettori dei cinque Atenei napoletani (Lucio d’Alessandro per il Suor Orsola, Antonio Garofalo per la Parthenope, Matteo Lorito per la Federico II, Gianfranco Nicoletti per la Vanvitelli, e Roberto Tottoli per l’Orientale) si confronteranno con il presidente ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui temi del recupero urbanistico e sociale delle città.

Le relazioni introduttive su “Spazio e tempo dell'Università a Napoli” e su “Il ruolo economico delle università napoletane” saranno affidate ad Alessandro Castagnaro, professore di Storia dell’architettura all’Università degli Studi di Napoli Federico II e Maria Rosaria Carillo, professore di Economia politica all’Università degli Studi di Napoli Parthenope.

Nel corso del dibattito, in armonia con il progetto CRUI de “Le Università svelate” che ogni anno accompagna la Giornata nazionale delle Università, saranno proiettate le fotografie di alcuni dei luoghi più belli delle sedi delle cinque Università napoletane.

Le Università svelate: Musei aperti e visite guidate gratuite al Suor Orsola e alla Cappella Pignatelli

In occasione della Giornata Nazionale delle Università giovedì 20 marzo l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, in collaborazione con l’Ente Morale Suor Orsola Benincasa e con la Fondazione Pagliara, aprirà al pubblico i suoi Musei d’arte, il Museo Pagliara e il Museo Storico Universitario, la mostra “I figurini teatrali della Collezione Pagliara”, e la splendida chiesetta rinascimentale di Santa Maria dei Pignatelli, o Cappella Pignatelli, con accesso libero e visite guidate.

“Sarà l’occasione - spiega Pierluigi Leone de Castris, direttore della Scuola di Specializzazione in beni storico-artistici dell’Università Suor Orsola Benincasa - per un pubblico diverso e più ampio rispetto a quello degli studenti universitari e delle scuole di accedere alla magnifica cittadella seicentesca del Suor Orsola, ai suoi chiostri e giardini, ai suoi Musei, ricchi di capolavori poco conosciuti di artisti come El Greco, Bernardo Cavallino, Francesco Fracanzano, Luca Giordano, Vincenzo Gemito, Jean-Baptiste Camille Corot e tanti altri, ed in particolare alla Mostra ospitata al Piano Mostre dell’Ateneo e incentrata sulla musica, il teatro, il ballo e il costume a Napoli nel primo Ottocento attraverso i figurini teatrali della Collezione Pagliara”. Un’occasione speciale anche per visitare la chiesetta della famiglia Pignatelli sita nel cuore stesso di Napoli, scrigno di marmi rinascimentali e barocchi e della cappellina di Caterina Pignatelli, opera del grande scultore spagnolo Diego de Siloe.