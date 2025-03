Leone Melillo: "Leonardo La Puma, sempre presente nella mia vita" Un maestro dalle grandi doti umane e scientifiche

"Tornare alle origini significa valutare il passato del nostro presente. Non è, non deve essere un bilancio. Si tratta di una riflessione che, in questo caso, coinvolge sentimenti, affetti per un Maestro dalle grandi doti umane e scientifiche.

Una convinzione che mi ha esortato a diffondere, ancora una volta, il suo insegnamento, anche attraverso un saggio pubblicato dal “Centro Studi Leonardo La Puma”, che raccoglie gli atti di un convegno a lui dedicato.

Questo volume e, quindi, la dimensione umana e scientifica di Leonardo La Puma - evidenzia ancora Melillo - animerà la “presentazione dell’uomo e del maestro” che avrà luogo sabato 5 aprile, dalle ore 18:30, presso la libreria Raffaello, sita in Napoli (Vomero), alla Via Kerbaker, 35.

Concluderà i lavori Maddalena Corvaglia, ambasciatrice dell’associazione internazionale “Philosophy of Human Rights».

Lo afferma Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli – Università Cattolica di Tirana), presidente dell’associazione internazionale “Philosophy of Human Rights”.