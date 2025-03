Napoli: Rivalorizzazione del Complesso della Santissima Annunziata Donate dai Lions bacheche museali per la salvaguardia del patrimonio documentale

Progetto di rivalorizzazione del Complesso della Santissima Annunziata di Napoli. Il Distretto 108Ya Lions International ha consegnato bacheche museali alla struttura, che saranno collocate all’interno del corner turistico del complesso, accanto alla storica Ruota degli Esposti.

Alla cerimonia di consegna hanno preso parte Maria Albrizio, coordinatrice distrettuale, appartenente al Club capofila, Napoli Host con il presidente Rossella Fasulo, il Governatore del Distretto Lions 108Ya, Tommaso Di Napoli; il IPG, Pasquale Bruscino; il Vicegovernatore Bruno Canetti; il presidente di I Circoscrizione, Vincenzo Triunfo. Presenti con una intensa performance anche il Soprano Anna Giannetti, accompagnata al piano dal Maestro Francesco Schiattarella.

L’impegno dei Lions nei confronti della complesso della Santissima Annunziata di Napoli è costante e visibile.

Alcuni mesi fa, sempre il Distretto 108Ya, donò uno scanner A2 per la digitalizzazione dell’immenso patrimonio documentale trecentesco conservato nell’archivio; un tavolo di rappresentanza con sedie, posto nella storica Sala delle Colonne e di un sofisticato sistema audio fondamentale per eventi culturali e promozione di attività e iniziative storico-artistiche. Ma l’impegno dei Lions nella rivalorizzazione della SS. Annunziata è cominciato anni fa con la ristrutturazione del cancello cinquecentesco e dei vani della ruota degli esposti, con la creazione e allestimento dei vani dedicati al corner turistico.

Le bacheche, realizzate con il placet del Comune di Napoli, intendono ospitare documenti capaci di comunicare l’identità del Complesso della Santissima Annunziata, la sua storia e il suo prestigio e per questo sono state realizzate con rifiniture preziose e rivestimenti protettivi e antigraffio.

“Con la donazione di queste bacheche - ha detto Maria Albrizio - stiamo completando il percorso di rivalorizzazione del Complesso dell’Annunziata, finalizzato ad una più frequente apertura al pubblico e ad una fruizione più completa. Per questo ringrazio il Service e i tanti soci dei club aderenti, tra cui il capofila Napoli Host, Capri, Napoli Maschio Angioino, Napoli Megaride, Napoli Virgiliano, Napoli Capodimonte, Napoli Svevo, Napoli Camaldoli terra mia, Napoli Lamont Young, Napoli cittadinanza umanitaria”.

“E’ per il Lions Club Napoli Host un onore continuare a lavorare, in qualità di Club capofila, al progetto di rivalorizzazione della SS. Annunziata perché rappresenta per tutti noi soci l’opportunità di mettere a disposizione con passione le nostre capacità organizzative e competenze professionali per i napoletani, e quindi, la nostra città. La SS. Annunziata rappresenta, infatti, la storia di Napoli e noi con orgoglio la tuteliamo” ha detto Rossella Fasulo, Presidente Lions Club Napoli Host.