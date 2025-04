Napoli 2500: Piazza Plebiscito si trasforma in un palcoscenico per la danza La manifestazione è il frutto di una collaborazione tra il Comune, la Fondazione Teatro San Carlo

Il 29 aprile 2025, in occasione della Giornata Internazionale della Danza, Napoli celebra i suoi 2500 anni dalla fondazione di Neapolis con un evento unico che trasformerà Piazza del Plebiscito in un grande palcoscenico a cielo aperto. La manifestazione, dal titolo Napoli Città Danzante, è il frutto di una collaborazione tra il Comune di Napoli, la Fondazione Teatro di San Carlo e il Ministero della Cultura.

L'evento si inserisce nel programma delle celebrazioni Napoli 2500 e rappresenta il primo di una serie di appuntamenti annuali. A dirigere questa edizione speciale è la direttrice artistica Laura Valente, che ha ideato una performance coinvolgente per celebrare la danza come linguaggio universale. L’iniziativa vedrà protagonisti solisti ed étoiles della storica compagnia del Teatro di San Carlo, guidati dalla direttrice Clotilde Vayer.

Piazza del Plebiscito: un palcoscenico all'aperto

La storica piazza di Napoli, cuore pulsante della città, si trasformerà per qualche ora in una sala prove all’aperto. Sbarre e tappetini saranno disposti per permettere a chiunque voglia partecipare di vivere un'esperienza indimenticabile a contatto con l'arte della danza. La performance inizierà alle ore 18, con una lezione speciale a cielo aperto che vedrà sei étoile del Teatro San Carlo esibirsi insieme al pubblico per circa 50 minuti. I partecipanti, inoltre, avranno la possibilità di unirsi a una classe alla sbarra, un'esperienza unica di apprendimento e di condivisione.

L'iniziativa è aperta a tutti ed è gratuita, ma i partecipanti sono invitati a registrarsi a partire dal 1º aprile 2025 attraverso il link: Registrazione Napoli Città Danzante. Per partecipare, è richiesto un abbigliamento da danza di colore bianco, con mezze punte e tappetino di gommapiuma per proteggere i piedi dal suolo.

Il Teatro di San Carlo: un'istituzione storica della danza

Fondato nel 1737, il Teatro di San Carlo è il teatro d'opera più antico in attività e uno degli epicentri culturali più importanti d'Europa. Con la sua scuola di ballo, fondata nel 1812, ha formato generazioni di ballerini di fama internazionale. Questa partnership con il Comune di Napoli per la celebrazione di Napoli 2500 rappresenta un'ulteriore conferma del ruolo centrale che la città riveste nel panorama culturale mondiale.

Un'opportunità per tutti

La Giornata Internazionale della Danza non è solo un’occasione per celebrare l'arte del movimento, ma anche per avvicinare il pubblico alla cultura della danza e dei luoghi storici di Napoli. L'evento Napoli Città Danzante è l'ennesima dimostrazione di come le celebrazioni per i 2500 anni dalla fondazione di Neapolis vogliano mettere in luce le eccellenze culturali della città, rendendole accessibili a tutti i cittadini e ai visitatori.