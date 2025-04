Boom di richieste per "Napoli città danzante" L'evento trasformerà Piazza Plebiscito in un palcoscenico a cielo aperto

È record di richieste per partecipare all'evento 'Napoli Città Danzante', in programma il prossimo 29 aprile alle ore 12.30 in piazza Plebiscito, nell'ambito delle celebrazioni per Neapolis2500. La manifestazione, che trasformerà la celebre piazza partenopea in un grande palcoscenico a cielo aperto, ha suscitato un'inaspettata partecipazione, con oltre mille richieste arrivate a poche ore dall'apertura delle prenotazioni. Per questa ragione, gli organizzatori hanno deciso di anticipare l'inizio dell'evento, che inizierà alle 12.30.

L'evento, organizzato dal Comune di Napoli e dalla Fondazione Teatro San Carlo, coincide con la Giornata internazionale della danza e vedrà la partecipazione di solisti ed étoile della compagnia del Teatro San Carlo, sotto la direzione della Clotilde Vayer. La performance è pensata come una lezione di danza all'aperto, durante la quale le sei étoile della compagnia si esibiranno insieme al pubblico in una classe alla sbarra di circa 50 minuti.

L'iniziativa è aperta a tutti e gratuita, ma è necessaria la registrazione tramite il link ufficiale per ricevere il biglietto di accesso. È importante che i partecipanti si presentino indossando abbigliamento da danza di colore bianco, con mezze punte e muniti di tappetino di gommapiuma per isolare i piedi dal suolo.

L'evento promette di essere un'occasione unica per vivere la danza in un contesto pubblico e coinvolgente, portando la magia della danza nel cuore di Napoli.