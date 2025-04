Il teatro Minerva di Boscoreale a rischio chiusura Un appello alla mobilitazione da parte del direttore artistico, Pino De Caro

Questa mattina, la notizia della possibile chiusura del Teatro Minerva di Boscoreale ha scosso la comunità locale e gli amanti della cultura. In una commovente lettera inviata agli abbonati, il direttore artistico del teatro, Pino De Caro, ha espresso il suo dolore per una decisione che potrebbe segnare la fine di un'epoca per questo storico teatro, uno dei più antichi della Campania.

Un pezzo di storia a rischio di estinzione

Inaugurato nel 1911, il Teatro Minerva ha rappresentato per oltre un secolo un punto di riferimento culturale per Boscoreale e l'intera area circostante. Qui, sul suo palco, si sono esibiti attori leggendari come Totò e Pupella Maggio, contribuendo a scrivere un capitolo importante della storia teatrale campana. Nonostante gli alti e bassi della sua lunga vita, il teatro è riuscito a rimanere aperto, sfidando le difficoltà e le minacce, tra cui due guerre mondiali e le rappresaglie dei tedeschi in fuga.

Recentemente ristrutturato, il Minerva è tornato a brillare con i suoi affreschi, frutto del lavoro del maestro Casciello, ed è stato restituito alla comunità come un vero e proprio gioiello della cultura locale. Tuttavia, a causa di una serie di difficoltà economiche e di una mancanza di finanziamenti pubblici, il teatro ora rischia di abbassare definitivamente il sipario.

Il silenzio delle istituzioni e la difficile realtà economica

Nella sua lettera, De Caro esprime una grande amarezza: "Non avrei mai voluto scriverti questa lettera, ma ci sono eventi che vanno oltre la nostra volontà". Il teatro, infatti, ha sempre dovuto fare i conti con una cronica carenza di fondi, senza mai ricevere contributi significativi dalla Regione Campania o dalla Città Metropolitana di Napoli, come invece avviene per altre strutture culturali della zona. Il sostegno che il Minerva ha ricevuto è stato limitato alla programmazione della rassegna teatrale annuale, grazie a un piccolo contributo del Comune di Boscoreale.

A differenza di altri comuni vicini, dove vengono inaugurate case della musica e dell'arte, a Boscoreale si assiste alla chiusura di un simbolo di cultura e intrattenimento. Questo è il motivo per cui, secondo De Caro, la comunità e le istituzioni dovrebbero reagire con forza: "Il Minerva non va chiuso, ma anzi difeso e valorizzato".

Un appello alla cittadinanza: è il momento di agire

La lettera di De Caro si conclude con un appello accorato alla mobilitazione. Nonostante le difficoltà, il direttore artistico promette di combattere fino all'ultimo, anche "contro i mulini a vento". Ora, però, è il momento che anche i cittadini si facciano sentire. Il Minerva ha bisogno di una risposta forte da parte di tutti coloro che credono nella sua importanza culturale e sociale. Una possibile azione potrebbe essere quella di scendere in piazza, magari con striscioni e manifestazioni, per ribadire che il teatro è un bene comune da tutelare e preservare.

In un'epoca in cui si parla tanto di cultura e innovazione, la chiusura di un luogo come il Teatro Minerva sarebbe una sconfitta per tutta la comunità. È ora di fare fronte comune per salvaguardare questo importante patrimonio, affinché possa continuare a raccontare storie e a regalare emozioni a chiunque abbia a cuore la bellezza del teatro. Questo l'hashtag scelto "#SalviamoIlMinerva".