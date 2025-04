Gabriel Zuchtriegel: confermato direttore del Parco Archeologico di Pompei Riconfermato per altri 4 anni

Gabriel Zuchtriegel è stato confermato direttore del Parco Archeologico di Pompei per un secondo mandato di quattro anni. La notizia è stata annunciata dallo stesso Zuchtriegel durante la presentazione della rassegna "Pompeii Theatrum Mundi", un ambizioso progetto culturale realizzato in collaborazione con il Teatro di Napoli-Teatro Nazionale e il Parco Archeologico di Pompei.

Zuchtriegel ha espresso il suo ringraziamento al Ministro della Cultura Alessandro Giuli e al Capo Dipartimento per la Valorizzazione Alfonsina Russo, per la fiducia accordatagli, sottolineando con orgoglio la sua nuova responsabilità alla guida di uno dei parchi archeologici più prestigiosi al mondo. "Ringrazio il ministro Giuli e la dottoressa Russo per la fiducia che mi hanno dimostrato affidandomi la guida di Pompei per altri quattro anni", ha dichiarato Zuchtriegel.

Il direttore Zuchtriegel, che ha guidato il parco con successo durante il suo primo mandato, ha lavorato per ampliare l'offerta culturale e aumentare la visibilità internazionale di Pompei, promuovendo al contempo iniziative di conservazione e valorizzazione del sito archeologico.

Con questa conferma, Zuchtriegel avrà l'opportunità di continuare a portare avanti progetti innovativi e di rafforzare ulteriormente la posizione di Pompei come uno dei luoghi culturali più visitati e importanti del mondo.